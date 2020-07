Würstel-Wahlkampf: Straches Heimspiel in der halbleeren Lugner City

"Das Bier kann ich mir selber kaufen", betont auch Frau Jahn. Die gebürtige Ungarin wählt die FPÖ, seit sie vor mehr als 30 Jahren mit dem ehemaligen FPÖ-Obmann Norbert Steger in Rudolfsheim-Fünfhaus das Tanzbein geschwungen hat. Strache findet sie gut, "weil er als einziger in Österreich ausputzen will". Und ob an Ibiza überhaupt etwas dran gewesen sei, wisse man nicht. Zumal das erst Thema geworden sei, "als Strache den anderen zu stark geworden" wäre.

Zwei Drittel der Unterstützungserklärungen

In dieselbe Kerbe schlägt Allzeit-Fan Karin Sinabell (56), für die Strache als einziger Politiker die Dinge auf den Punkt bringt. "Ibiza war eine Falle", glaubt sie. Klar sei Strache nicht unschuldig daran, "er hat Fehler gemacht - aber die anderen Politiker sind auch keine Heiligen".