Strache: "Ich wohne immer in Wien"

Wer bei der Wien-Wahl antreten will, muss Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in Wien haben. Heinz-Christian Strache ist zwar in Wien gemeldet, doch hegt die Kleinpartei "Wandel" daran Zweifel. Vielmehr hätte Strache seinen Lebensmittelpunkt in Klosterneuburg - Wandel hat eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bei der Behörde eingebracht.

In einem Interview auf oe24.TV hat der ehemalige FPÖ-Chef zu den Vorwürfen Stellung genommen. Seinen Hauptwohnsitz habe er in Wien, in Niederösterreich sei nur ein Nebenwohnsitz. In Klosterneuburg verbringe er zur am Wochenende zwei Tage mit seiner Familie.