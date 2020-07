Causa Strache: Warum es nicht egal ist, wo Politiker wohnen

Ist es also überhaupt noch zeitgemäß, dass Politiker dort wohnen müssen, wo sie kandidieren? Auf alle Fälle, ist Verfassungsrechtler Heinz Mayer überzeugt: „Wer das Volk im Landtag vertritt, muss auch aus dem Volk kommen. Ansonsten könnte ja jemand, der eigentlich in Vorarlberg lebt, in den Wiener Landtag einziehen. Das wäre nicht im Sinne der Demokratie.“

Keine Regeln für Bezirksräte

Umso überraschender ist es, dass es dort, wo Bürgernähe und Kenntnis der lokalen Gegebenheiten besonders wichtig sind, keine entsprechenden Regelungen gibt. Wer für die Bezirksvertretungswahlen kandidiert, muss nicht im entsprechenden Bezirk hauptgemeldet sein, sondern lediglich in Wien, heißt es aus der MA 62, die für Wahlen zuständig ist.

Mehr noch: Eine Person kann sogar für verschiedene Bezirke und den Gemeinderat antreten, was in der Praxis auch manchmal erfolgt. Die einzige Auflage: Nach der Wahl darf man nur ein Mandat annehmen.

Warum die Frage des Wohnsitzes ausgerechnet auf Bezirksebene so locker gehandhabt wird, kann man auch bei der MA 62 nicht beantworten. „Das ist eine politische Frage“, heißt es knapp seitens deren Leiterin Christine Bachofner.