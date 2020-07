Wegen Strache droht Wiederholung der Wien-Wahl

Für Juristen und Immo-Experten, die der KURIER befragt hat, gäbe es eine Reihe von möglichem Beweismaterial: Strom- und Gasrechnungen etwa könnten belegen, dass die Wohnung im betreffenden Zeitraum tatsächlich bewohnt war. Oder Rechnungen von Bestellungen bei Online-Versandhäusern mit einer entsprechenden Lieferadresse.

Eine wichtige Rolle könnten auch Zeugenbefragungen spielen. Wobei die Beamten der zuständigen MA 62 nicht nach Klosterneuburg fahren können, um dort Nachbarn der Straches zu befragen, sehr wohl können sie aber nach Wien geladen werden, wie Christine Bachofner, Leiterin der MA 62, erläutert.

Fraglich ist, ob die jüngsten widersprüchlichen Aussagen dazu beitragen, den Verdacht Strache gegenüber zu entkräften. So betonte Christian Höbart, Generalsekretär des Team HC, noch am Freitag: „Sein Lebensmittelpunkt, egal ob als Parteiobmann oder als Vizekanzler, war die letzten 15 Jahre Wien und ist es auch noch heute.“ Bei Strache selbst klingt das etwas anders: „...mein nachweislicher Lebensmittelpunkt ist seit März 2020 eindeutig überwiegend in Wien“, postete er auf Facebook.