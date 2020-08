Strache und der Meldezettel: Wo lebe ich tatsächlich?

Es gibt Enkelkinder, die sich, um die günstige Wohnung der Großmutter zu erhalten, ihre Post an die großmütterliche Adresse schicken lassen und sich ins Hausgeschehen einmischen. Dies in der Hoffnung, es später zu ihrem Vorteil nutzen zu können. Bei Gerichtsverfahren geht es da mitunter sehr heftig und auch emotional zur Sache. Eine Falschaussage wird strafrechtlich geahndet. Was viele nicht wissen, das Melderegister und sohin die Hauptwohnsitzmeldung ist öffentlich einsehbar. Wenn H.-C. Strache seine Nichtmeldung in Wien mit Sicherheitsüberlegungen begründen will, so wird die Behörde diesem Argument wohl entgegenhalten, dass bei Glaubhaftmachung eines schutzwürdigen Interesses ohnedies eine sogenannte Auskunftssperre veranlasst werden kann.

In diesem Fall wird eben die Meldeadresse nicht angezeigt. Diese Vorsichtsmaßnahme ist einem Menschen, der mit einem unberechenbaren Expartner konfrontiert ist, dringend zu empfehlen. Geeignete Beweismittel für die Erlangung einer Auskunftssperre sind u. a. ärztliche Atteste, Gerichtsurteile oder Zeugenaussagen. (geregelt ist die Auskunftssperre in §18 Abs 2 Meldegesetz).

Am Ende zeigt eine Gesamtschau der Lebensumstände, wo jemand tatsächlich hauptsächlich lebt und entscheidet sich danach das sowohl aktive als auch passive Wahlrecht.

Katharina Braun ist Rechtsanwältin in Wien. Sie ist auf Familienrecht spezialisiert.