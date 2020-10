Intensivmediziner zu Covid-19: "Kein Grund zur Entwarnung"

Drei intensivmedizinische Fachgesellschaften warnen jetzt in einer gemeinsamen Stellungnahme vor Fehleinschätzungen, was die intensivmedizinische Versorgung betrifft. Es gebe in diesem Punkt keinen Grund zur Entwarnung.

In der schriftlichen Stellungnahme schreibt Intensivmediziner Klaus Markstaller vom Wiener AKH / MedUni Wien (Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin), dass es zu begrüßen sei, "dass die Frage der intensivmedizinischen Ressourcen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie einen wichtigen Stellenwert in der Diskussion einnimmt. Allerdings wird sie häufig mit Argumenten außerhalb der intensivmedizinischen Fachexpertise geführt. Hier tragen wir gerne Fakten bei. Denn die Ausbreitung von SARS-CoV-2 hierzulande ist weiterhin sehr besorgniserregend und aus intensivmedizinischer Sicht gibt es keinen Grund für eine Entwarnung, was die Ressourcensituation betrifft."