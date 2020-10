Covid-19: Das Virus hat auch ein Ablaufdatum

Keine Angst vorm Müll

Aus Neuseeland wird inzwischen gemeldet, dass sich in einer Quarantäne-Station ein Mann am Deckel eines Mistkübels mit Covid-19 angesteckt haben soll. Auch das möchte die Wiener Hygienikerin Miranda Suchomel nicht als alarmierend bewerten: „Wir können weiterhin Müll in aller Ruhe in den Mistkübel werfen und diesen dann auch wegtragen.“

Um sich anzustecken, müsste man im Normalfall schon seine Nase in den Müll stecken. Deutlich mehr Gefahr geht von vollgeschnäuzten, achtlos weggeworfenen Taschentüchern aus. Diese Virenschleudern können zu Schmierinfektionen führen, nicht nur bei Covid-19.