Intensivmedizin und Corona: "Nicht in falscher Sicherheit wiegen"

Das Gesundheitssystem sei von seiner Größe her so ausgelegt, dass die alltägliche Versorgung gut bewerkstelligt werden könne, aber nicht, dass immer eine hohe zusätzliche Kapazität an Intensivbetten bereitgehalten werde: „Dafür haben wir auch nicht die Personalkapazitäten.“

Es stehe nicht die Hälfte oder ein Drittel der Intensivbetten leer, das wäre gar nicht finanzierbar. „Die Geschwindigkeit dieser Krankheit ist enorm. Keine andere Krankheit hat die Kraft, sich so rasch auszubreiten und so rasch auch eines der besten Gesundheitssysteme in Bedrängnis zu bringen. Das macht sie so gefährlich. Und im Frühjahr gab es bei einen Lockdown, um die Ausbreitung der Erkrankung zu stoppen, den wollen wir aber jetzt verhindern.“