Coronavirus: Erst 500 Viren machen krank

Wie viele Coronaviren sind nötig, um eine Covid-19-Erkrankung auszulösen? Dazu gab es weltweit bislang keine Daten – nun hat Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in Wien eine Antwort auf die Frage.

Ein an Covid-19 Erkrankter hat im Schnitt 500 Coronaviren abbekommen, so Bergthaler. Nur diese relativ hohe Zahl an Viren kann demnach die Krankheit auslösen.

Vermutlich sind einfache Maßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten deshalb so erfolgreich, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen: Sie verringern die Zahl der Viren, denen man ausgesetzt ist, sagte er Montag Nachmittag bei einem Vortrag.