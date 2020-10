Impfstoff-Zulassung in der EU: "Keine Abkürzung bei der Sicherheit"

Wie sicher können Sie auch seltene Nebenwirkungen ausschließen?

In die derzeit laufenden Phase-3-Studien werden zwischen 20.000 und 60.000 Probanden eingeschlossen, jeweils die Hälfte davon bekommt den Impfstoff, die andere ein Placebo. Wenn ein Impfstoff schließlich auf den Markt kommt, werden 10, 20, vielleicht 100 Millionen Menschen geimpft werden. Das ist eine völlig andere Dimension. Ganz seltene Nebenwirkungen kann man also immer erst nach einer Zulassung erfassen – das ist bei jedem Medikament so. Aber unser Ziel ist es, solche etwaigen Nebenwirkungen – insofern es sie überhaupt gibt – so rasch wie möglich zu registrieren. Deshalb gibt es ja das Instrument der verpflichtenden Nachbeobachtung von Sicherheit und Wirksamkeit durch die Firmen. Die Kriterien dafür werden von uns mit den Firmen vor der Zulassung festgelegt.

Kinder und Jugendliche sind in die derzeitigen Zulassungsstudien nicht eingeschlossen. Kann dann ein Impfstoff trotzdem auch für sie zugelassen werden?

In einer idealen Welt hätten wir natürlich immer gerne Daten über alle Untergruppen in der Bevölkerung, das ist praktisch aber nicht immer möglich. Es gibt aber in Europa gesetzliche Bestimmungen, dass für neuartige Arzneimittel – da fallen diese Impfstoffe auch darunter – ein eigener pädiatrischer Untersuchungsplan vorzulegen ist. Das heißt: Die Firmen müssen uns darlegen, was sie unternehmen, um dieses Informationsdefizit bei Kindern und Jugendlichen auszugleichen. Das können spezielle Auswertungen der Daten der Erwachsenen sein, das können noch eigene kleine zusätzliche Studien sein. Es muss jedenfalls plausible Rückschlüsse auf die Wirkung des Impfstoffes bei Kindern geben.