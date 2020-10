Corona-Maßnahmen: Forscher sehen Polarisierung der Gesellschaft

Maskenpflicht

In Öffis, Taxis, öffentlichen Gebäuden, in Gesundheitseinrichtungen sowie im Handel und auf Märkten muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In der Gastro muss er von Kellnern getragen werden, von Kunden nur bis zum Tisch

Gastronomie

An einem Tisch dürfen maximal 10 Personen sitzen. Die generelle Sperrstunde ist 1 Uhr, in Salzburg, Tirol und Vorarlberg aber bereits um 22 Uhr

Registrierung

In Wien müssen sich Lokal-Besucher seit Montag registrieren – ebenso in Niederösterreich in jenen Bezirken, in welchen die Ampel auf Orange steht

Veranstaltungen

Ohne fixe Sitzplätze sind 10 Personen erlaubt, im Freien ohne Sitzplätze 100 Besucher. Mit gekennzeichneten Sitzplätzen sind innen 1.500 und im Freien 3.000 Personen zulässig