Teststopp bei Corona-Impfung: "Eigentlich ein positives Signal"

"Ein positives Signal"

"Wir haben derzeit noch sehr wenige detaillierte Informationen zu dem Fall", schickt Markus Zeitlinger, Leiter der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien/AKH Wien, voraus. Man könne allerdings von anderen Arzneimittelstudien auf den groben Hintergrund der Geschehnisse schließen. "Bei klinischen Studien wird immer dann ein zeitweiliger Stopp verhängt, wenn schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, bei denen man nicht vollkommen ausschließen kann, dass sie – zum Beispiel – mit einem getesteten Impfstoff zu tun haben."

Diese Vorgehensweise sei normal und komme auch des Öfteren vor. "Derzeit wurde rund 15.000 Probanden der besagte Oxford-Impfstoff verabreicht, zu milden Nebeneffekten wird es wohl in mehreren Fällen gekommen sein, diese werden dokumentiert, führen aber noch nicht zu einer Pausierung. Wenn massive Nebenwirkungen auftreten – was darunter fällt ist genau klassifiziert –, bei denen ein Konnex mit dem Wirkstoff nicht ausgeschlossen werden kann, muss genau eruiert werden, wodurch diese ausgelöst wurden", sagt Zeitlinger.

Es müsse im konkreten Fall erst belegt werden, dass die Nebenwirkung mit der Impfung zu tun hat. Es könne diverse Gründe gebe, warum der besagte Teilnehmer auf diese Art und Weise aus der Masse heraussticht. "Man muss sich in Ruhe ansehen, warum es gerade diesen einen Probanden getroffen hat. Eventuell leidet er an einer bestimmten Vorerkrankung, die damit in Zusammenhang stehen könnte, oder nimmt spezielle Medikamente ein, die die Nebenwirkung nach Gabe der Impfung mitbedingt haben. Wenn es tatsächlich mit der Impfung in Verbindung steht, kann man daraus lernen."

Wie lange diese Prüfung dauern wird, sei "unmöglich vorherzusagen". Zeitlinger schließt nicht aus, dass es auch bei den neun anderen, derzeit in finalen Testphase befindlichen Präparaten zu einem zwischenzeitlichen Stopp kommen könnte. "Für mich sind die Vorfälle eigentlich ein positives Signal, was die Impfstoffentwicklung betrifft. Sie zeigen, dass selbst bei hektischer Entwicklung unter Zeitdruck Sicherheitsstandards höchst ernst genommen werden."