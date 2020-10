Steigende Infektionszahlen: "Wir dürfen uns jetzt nicht zu Tode fürchten"

Zwei Dinge seien jetzt am wichtigsten: Die Eigenverantwortung und die schnellere, effizientere Abklärung von Verdachtsfällen. „Da sprechen wir derzeit teilweise von Zeiteinheiten in Wochen, nicht einmal in Tagen.“

Bevor großflächig neue Maßnahmen verordnet werden, sollten die bestehenden besser eingehalten werden: „Wir sind zwar alle schon müde, aber das Verhalten im persönlichen Umfeld ist ganz entscheidend. Und wir haben derzeit auch nicht viel mehr Mittel zur Verfügung als den Abstand, die Händehygiene und die Masken.“