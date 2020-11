Corona-Impfstoffe: Auch die Universität Oxford ist in der Zielgeraden

AstraZeneca gehört neben der deutschen Biotechfirma BioNTech mit ihrem US-Partner Pfizer und dem US-Konzern Moderna zum Kreis der führenden Unternehmen im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff. Die Konkurrenten haben bereits Daten zur Wirksamkeit ihrer Impfstoffe aus der zulassungsrelevanten Studie vorgelegt und steuern auf eine Notfallgenehmigung in den USA zu.

Wie der Impfstoff wirkt

Bei dem Impfstoff handelt es sich um einen sogenannten "Vektorimpfstoff". Harmlose, abgeschwächte Viren (z. B. Schnupfenviren), die im Menschen keine Erkrankung auslösen, werden so verändert, dass sie charakteristische Oberflächenbestandteile des Coronavirus aufweisen. Dem Immunsystem wird mit diesen Transportviren eine SARS-CoV-2-Infektion vorgegaukelt – das Immunsystem bildet Antikörper (Abwehrstoffe).

Im Gegensatz dazu sind die Impfstoff von BioNTech / Pfizer und Moderna sogenannte RNA-Impfstoffe. Sie enthalten den genetischen Bauplan für das ungefährliche Oberflächeneinweiß des Coronavirus. Diese Gen-Abschnitte werden in eine Hülle aus Fettpartikel gepackt und injiziert. Zellen produzieren dann das Eiweiß, der Körper stellt den Impfstoff (den Virusbestandteil) also selbst her.