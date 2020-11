Endspurt: Die letzten Meter vor dem Impfstoff-Ziel

Alle Firmen, die solche Transportviren verwenden, schauen mit großem Interesse nach Russland – denn auch der russische Impfstoff Sputnik V funktioniert nach diesem Prinzip. Zwei Tage nach BioNTech / Pfizer verkündeten russische Experten auf Basis von nur 20 Covid-19-Erkrankungen, dass der Impfstoff das Infektionsrisiko um 90 Prozent senkt. Auch wenn westliche Experten aufgrund der geringen Datenlage noch sehr zurückhaltend sind: Auch für alle anderen Impfstoffe dieser Art würde so ein Erfolg einen Auftrieb bringen.

Novavax Dieses US–Unternehmen produziert in Zellkulturen als Impfstoff jenes Eiweiß des Virus, gegen das der Körper eine Abwehr bildet. Hier sollen Anfang 2021 erste Daten vorliegen.

Wiedermann-Schmidt: „Ich gehe davon aus, dass wir eine Vielzahl an Impfstoffen bekommen werden, die wir dann unterschiedlich einsetzen werden – die einen vielleicht mehr für ältere, die anderen für jüngere Menschen. Da wird sich sehr viel tun. In die Palette wird ein Produkt nach dem anderen dazukommen.“

Zuerst individueller Schutz

Sobald die ersten Impfdosen verfügbar sind, wird es zunächst um den individuellen Schutz für jene gehen, für die er am wichtigsten ist, betont Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien (siehe unten). Um einen Bevölkerungsschutz (Herdenimmunität) zu erreichen – der eigene Impfschutz trägt gleichzeitig zum Schutz der Gemeinschaft bei –, müssten rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.

„Das halte ich in der ersten Zeit für unwahrscheinlich, weil nicht sofort ausreichend Impfstoff verfügbar sein wird und weil viele Leute am Anfang auch noch zurückhaltend sein werden. Hier wird eine gute Information wichtig sein, um Vertrauen in die Impfstoffe zu schaffen.“

Noch weiß man auch nicht, ob die Impfstoffe auch die Weitergabe von Infektionen verhindern können. Deshalb werde die Impfung besonders zu Beginn die bisherigen Maßnahmen wie Masken und Abstandhalten nicht ersetzen können. „Sie wird aber von Anfang an vieles leichter machen.“