Coronavirus: Wie lange muss ein härterer Lockdown sein?

Illusorisch sei es zu glauben, die Infektionszahlen genau so steuern zu können, dass es gerade nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen kommt: Das sei ein Spiel mit dem Feuer. „Wir werden in allen Lebensbereichen nachschärfen müssen“, sagt Klimek. Was die Schulen betreffe, finde man vielleicht kreativere Lösungen als sie zuzusperren, aber „dass man Prävention auch in den Schulen betreiben muss – sei es mit Masken oder gestaffelten Beginnzeiten etwa – ist klar, denn sie tragen auch zum Infektionsgeschehen bei.“