9.262 Neuinfektionen: Ein harter Shutdown steht bevor

Walter Hasibeder, Chef der Intensivmedizin am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams und künftiger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), sagt zum KURIER: „Die Lage ist angespannt.“ Durch vermehrt positive Fälle unter dem Personal könnte bald Ressourcenknappheit herrschen. Und Pflegepersonal lässt sich auf der Intensivmedizin nicht so leicht ersetzen, das dauert Jahre: Der Intensivkurs dauert ca. 2,5 Jahre. 50 Prozent der Mitarbeiter müssen den Kurs haben, die andere Hälfte kann ihn im Lauf von fünf Jahren machen.

Hasibeder gibt auch zu bedenken, dass die vielen Neuinfektionen erst in zehn bis 14 Tagen auf den Intensivstationen sichtbar werden. „Ein Patient, der vor drei, vier Wochen völlig stabil war, kann plötzlich eine intensivmedizinische Betreuung benötigen.“

Vor diesem Hintergrund finden in der Regierung Beratungen über die nächsten Schritte statt. Dem Vernehmen nach könnten sie spätestens am Samstag offiziell bekannt gegeben werden.