Slowakei will gesamte Bevölkerung testen

Ein Probelauf soll bereits am kommenden Wochenende stattfinden. "Die Haupttests werden in zwei Wochen am Samstag und Sonntag stattfinden", erklärte der Premier. Weitere Tests folgen dann vermutlich am Wochenende drauf, um auch diejenigen zu erfassen, die beim ersten Test falsch negativ getestet wurden.

Dafür hat die Regierung in den letzten Wochen 13 Millionen Antigen-Tests um rund 57 Millionen Euro angekauft. Organisiert sollen die Tests ähnlich einer Wahl: 6.000 Wahlkreise gibt es in der Slowakei und ebensoviele Stichprobenpunkte sollen zur Verfügung stehen.