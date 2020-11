Dramatischer Hilferuf der Intensivmediziner und Pflegekräfte

Verlierer der Lage sind aber auch Menschen, die dringend auf elektive Eingriffe wie Hüft- oder Knieersatzoperationen warten, die verschoben werden müssen.

"Wir appellieren dringend an die Bevölkerung, die Eindämmung der Pandemie auch durch ihr Verhalten konsequent zu unterstützen. Bei allen regionalen Unterschieden und im Bewusstsein der Tatsache, dass in manchen Bundesländern die Situation bereits deutlich angespannter ist als in anderen, herrscht in ganz Österreich an den Intensivstationen große Sorge, zunehmend an die Grenzen der Leistungsfähigkeit zu geraten."

Zahl der stationären Patientinnen und Patienten hat sich mehr als verdoppelt

Die Intensivmedizinerinnen und -mediziner sowie Pflegekräfte in ganz Österreich zeigen sich besorgt über die Tatsache, dass auch zehn Tage nach Inkrafttreten des aktuellen Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Pandmie keine Trendwende bei den stetig ansteigenden Infektionszahlen in Sicht ist.

In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Zahl der stationären Patientinnen und Patienten von 1.867 auf 3.811 mehr als verdoppelt, die Zahl der intensivpflichtigen Covid-19-Patientinnen und -Patienten stieg von 265 auf 546.