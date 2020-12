Neues zum Masken-Einmaleins: FFP2-Masken für alle?

Flexible Textilien eignen sich laut der US-Studie besser, da sich steifes Material schlecht an Gesichtskonturen anpasst. "Masken mit Drahtbügeln im oberen Bund minimieren Schlitze, über die Atemluft entweichen oder eindringen kann", ergänzt Willinger.

Gesichtsvisiere (in Österreich sind sie zum Zweck der Pandemiebekämpfung im Alltag inzwischen verboten) sollten nur in Kombination mit einer Maske verwendet werden. Zwar ist das durchsichtige Kunststoffschild selbst undurchlässig, die Ein- und Ausatemluft wird aber lediglich umgelenkt. Kleinstpartikel werden daher fast ungehindert an die Umgebung abgegeben. Laut Willinger bieten Visiere den Vorteil, dass dadurch auch die Augen als mögliche Eintrittspforte vor dem Virus geschützt werden. "Deswegen werden sie von medizinischem Personal, das in engen Kontakt mit Covid-19-Patienten kommt, zusätzlich zur Maske getragen."