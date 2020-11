Nach Corona-Cluster bei den ÖSV-Adlern: Sind die Masken schuld?

Erschwerte Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Skiflug-WM ist klarerweise getrübt. "Wir müssen es nehmen, wie es ist und trotzdem schauen, dass wir uns so gut wie möglich vorbereiten. Wir werden in Österreich trotzdem Trainingsmöglichkeit finden - sofern es der Gesundheitszustand natürlich zulässt", war Stecher um Zweckoptimismus bemüht. Kraft und Hayböck planen am 3. oder 4. Dezember wieder ins Training einzusteigen. Zur Verfügung stehen laut dem Sportlichen Leiter die Normalschanzen in Seefeld, Ramsau und Eisenerz. Stecher: "Diese Möglichkeit werden wir sicher in Anspruch nehmen."

Doch sind Topleistungen quasi ohne Wettkampf-Rhythmus auf einer Skiflug-Schanze überhaupt möglich? "Es betrifft mit die besten Skispringer auf der Welt. Nachdem sie schon Schneesprünge auf großen Schanzen wie in Wisla in den Beinen haben, bin ich überzeugt davon, dass das für sie durchaus auch mit Erfolg zu handeln ist", sagte Stecher.