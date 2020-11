Nächste Corona-Fälle beim ÖSV: Kraft und Hayböck positiv getestet

Stefan Kraft und Hayböck werden definitiv in einer Woche den Weltcup in Nishni Tagil auslassen. Vermutlich wird der ÖSV nur eine B-Mannschaft nach Russland entsenden, zu groß ist das Risiko, sich dort in zweiwöchige Quarantäne begeben zu müssen.

Immerhin steht Mitte Dezember mit der Skiflug-WM in Planica der erste Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Die Vorbereitung der Österreicher ist wegen der Covid-Infektionen denkbar ungünstig. Stefan Kraft und Kollegen werden nur zwei Wettkämpfen in den Beinen auf die große Schanze müssen.