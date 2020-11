Stefan Kraft: Der Überflieger, der nur einen Gegner fürchtet

Das ist natürlich eine maßlose Untertreibung. Gut und solide trifft es bei Weitem nicht, die Leistungen von Stefan Kraft schreien vielmehr nach Superlativen. Kein anderer Springer hat in den letzten fünf Weltcupwintern mehr Punkte gesammelt als der Österreicher; kein anderer war im Gesamtweltcup regelmäßig so weit vorne zu finden; kein anderer zeigte in dieser Zeit so wenige Schwächen wie die springende Konstanz in Person aus dem Pongau.