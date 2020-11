Gregor Schlierenzauer: "Ich heule nicht mehr Rotz und Wasser"

... Geisterspringen

„Sport ist Emotion, deswegen braucht es auch Zuschauer. Natürlich springe ich lieber, wenn Leute dabei sind. Man spürt dann auch als Sportler, dass Spannung in der Luft liegt. Aber wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten – und bevor gar kein Springen stattfinden kann, dann müssen wir es so hinnehmen.“

... die Winterspiele 2022 in Peking

„Früher war Olympia immer meine Triebfeder, das ist inzwischen nicht mehr so. Natürlich ist Peking ein Ziel von mir, aber ich schaue nicht so weit in die Zukunft. Ich bin froh, dass ich 2010 die Spiele in Vancouver erlebt habe. Das war dort das Olympia-Flair, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Von Vancouver bin ich heimgefahren und habe mir gedacht: Wow, Olympische Spiele haben schon was! Sotschi hat mir jetzt weniger getaugt und Pyeongchang war auch kein Reißer.