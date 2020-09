Kräftiges Lebenszeichen von Schlierenzauer: Erster Meistertitel seit 2012

"Es ist eine tolle Bestätigung für meine harte Arbeit. Es ist immer wieder schön, wenn man ganz oben stehen darf, bei mir ist das letzte Mal ja schon eine Weile her", sagte Schlierenzauer.

Ganz aus heiterem Himmel kommt der Sieg des Stubaiers freilich nicht. ÖSV-Direktor Mario Stecher hatte den Routinier auf seiner Titelrechnung. "Ich hab' ihn in den letzten Wochen im Training gesehen. Da hat er gute Sachen gemacht."

Bei den Damen ging der Titel an die Lokalmatadorin Daniela Iraschko-Stolz. Am Sonntag wird in Bischofshofen der Meister auf der Großschanze ermittelt.