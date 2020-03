Andreas Widhölzl ist der neue ÖSV-Skisprungcoach

In den vergangenen beiden Jahren kümmerte sich Widhölzl um die Talente im Kontinentalcup. Die Erfolge können sich sehen lassen. In diesem Winter hatten die Österreicher im Kontinentalcup die Lufthoheit und landeten in der Gesamtwertung mit fünf Athleten in den Top sieben. Clemens Leitner und Clemens Aigner sorgten für einen Doppelerfolg.

"Die neue Aufgabe ehrt mich. Ich habe unter Alex Pointner und Heinz Kuttin gelernt. Also unter zwei sehr erfolgreichen Cheftrainern. Auch Andreas Felder hat zuletzt eine gute Arbeit geleistet. Jetzt möchte ich die positive Entwicklung weiterführen und einen neuen Schwung mitbringen", sagt der 43-Jährige. "Wir haben zum Glück ein enormes Potenzial bei unseren Topspringern und auch der Nachwuchs drängt jetzt wieder nach vorne. Die aktuelle Situation ist besonders schwierig und herausfordernd. Aber da geht es allen gleich. Wir werden trotzdem versuchen, unseren Springern rasch einen guten und sicheren Plan zusammenstellen. Die Arbeit beginnt jetzt."