Wegen Corona: Flugverbot für die Skispringerinnen

Eigentlich hätten die Skispringerinnen in der ersten Dezember-Woche in Lillehammer in die neue Saison abheben sollen, wegen der Corona-Pandemie wurden die Bewerbe in Norwegen am Donnerstag aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenige Stunden später ereilte die Frauen die nächste schlechte Nachricht: Auch die Springen in Sapporo (Damen wie Herren) können nicht stattfinden, zuvor war bereits das Weltcup-Wochenende im japanischen Zao gestrichen worden.

Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig & Co. hängen damit noch länger in der Warteschleife. Stand jetzt beginnt der neue Weltcupwinter erst am 23. Jänner in Ljubno (Slowenien).