Skisprungstar Stefan Kraft: "Das Feiern kann ich nachholen"

Was waren die Highlights dieser Saison?

Sicher der Heimsieg am Kulm. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder danach gefragt worden, wann ich denn endlich das erste Mal in Österreich gewinne. Das war fast schon ein bisschen anstrengend. Deshalb war es jetzt umso schöner, endlich die Hymne daheim hören zu können.

Sind Sie enttäuscht, dass die Saison so ein Ende genommen hat?

Dass es so schnell geht, hat mich schon überrascht. Was da alles passiert ist, wie sich das entwickelt hat: Ich hab‘ am Anfang auch gedacht: ,Was macht ihr so einen Tamtam wegen dem Coronavirus?‘ Aber mittlerweile sieht man schon, wie ernst die Lage ist. Und dann muss man auch nicht große Feiern machen. Ich weiß, dass ich die Kugel gewonnen habe, dieses Gefühl ist ganz tief drinnen. Und das Feiern kann ich nachholen. Eine spontane Feier hatten wir ja eh schon.