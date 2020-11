Mehrere Corona-Fälle bei ÖSV-Adlern - Team zurückgezogen

Nach dem erfreulichen Weltcup-Auftakt für österreichische Skispringer in Wisla mit einem Sieg im Teamspringen und Rang drei für Daniel Huber im Einzelbewerb, muss das Weltcup-Aufgebot für die zweite Station in Ruka (FIN) leider geändert werden.



Trotz Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und Beachtung der strengen ÖSV-Regeln wurden bei einem Routine-Test einige Personen aus dem Lager der Skispringer positiv auf Covid-19 getestet. Betroffen sind Cheftrainer Andreas Widhölzl sowie die Athleten Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald. Cheftrainer Widhölzl und Rekord-Weltcupsieger Schlierenzauer zeigen aktuell leichte Symptome. Alle drei haben sich in Quarantäne begeben. Als zusätzliche ÖSV-Sicherheitsmaßnahme begibt sich auch der Rest des Auftakt-Teams in Selbst-Quarantäne.