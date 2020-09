Contact Tracer: Den Kontakten auf der Spur

In Wien erfolgt das Contact Tracing durch Mitarbeiter des Magistrats, in Niederösterreich über die Bezirkshauptmannschaften. Dort und in Tirol unterstützt aktuell sogar das Bundesheer, weil die Kapazitäten knapp geworden sind. Aber – wie so oft – ist Wien auch diesmal anders. Die Stadt stellt 500 neue Contact Tracer an und kooperiert dafür mit dem AMS – um der Arbeitslosigkeit in der Krise entgegenzuwirken. Wiens Contact Tracer werden bei Bewerbungsgesprächen ausgewählt, eingeschult, angeleitet. Ihre Anstellung ist auf zehn Monate befristet, bezahlt werden 1.800 Euro brutto. Polizisten werden nicht herangezogen, die haben Anderes zu tun, heißt es aus dem Büro des zuständigen Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ).

Auch das Land Oberösterreich ist auf der Suche nach Contact Tracern. Dort will man für eine 40-Stunden-Anstellung allerdings nur 1.100 Euro bezahlen. Das hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eine Debatte um faire Entlohnung eingebrockt. Die 1.100 Euro sind nämlich jenes Gehalt, das der Kollektivvertrag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Callcentern vorsieht. Denn Telefonieren, das ist des Contact Tracers Kernarbeit.