140 Kündigungen: Das Hotel Sacher in der Krise

Der Tourismus in Wien ist im Juli um 73 Prozent eingebrochen. 443.000 Nächtigungen hat der Wien-Tourismus gezählt, knapp 1,7 Millionen waren es im Juli 2019. Nur 23 Prozent der Hotelbetten waren belegt, statt 66,5 Prozent wie im Juli des Vorjahres. Das entspricht fast einem Komplettausfall.

Im Juni war die Situation noch dramatischer: Da gab es bei den Nächtigungen ein Minus von 88 Prozent.

Aktuell hat überhaupt nur etwa die Hälfte der Wiener Hotels geöffnet. Die Initiative „Erlebe deine Hauptstadt“, mit der heimische Touristen mit günstigen Konditionen in Top-Hotels zum Urlaubmachen in Wien bewogen werden sollten, floppte. 20.000 Besucher haben sich die Initiatoren erwartet, gekommen sind nur halb so viele.

Trotzdem will man im Advent einen zweiten Versuch starten.

Doch die Aussicht auf den Winter – auf die „Indoor-Monate“ wie der Sacher-Chef sagt – sei nicht besser. Schon gar nicht angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen.

Vergangene Krisen – jene, die auf den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2002 folgte, sowie die Finanzkrise aus dem Jahr 2008, habe die Wiener Stadthotellerie vier bis fünf Jahre gekostet, sagt der Sacher-Chef.

So lange habe es gedauert, bis die Umsätze wieder auf Vor-Krisen-Niveau geklettert sind.