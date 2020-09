Wieder Hochzeit-Cluster im Waldviertel: 700 Gäste, 13 positiv

Anzeigen drohen

Zudem würde sich das Contact Tracing in diesem Fall schwierig gestalten, da das Brautpaar keine vollständige Gästeliste abgegeben hätte. 350 Personen seien im Vorhinein angemeldet gewesen, es dürften aber dann 700 gewesen sein. Laut Sanitätsstab des Landes NÖ befinden sich derzeit 150 in Quarantäne. In der Hochzeitslokalität, der Stadthalle Schrems, wäre unter normalen Umständen Platz für 1.000 Personen.

„Wir wurden eine Woche lang hinsichtlich der Kontakte angelogen“, zitierten die NÖN Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

Den Behörden liege nach der Veranstaltung vom 12. September noch immer nicht die vollständige Besucherliste für das Contact Tracing vor. „So verstreicht Zeit, in der sich weitere Kontakte ergeben und das Virus munter weiter streuen kann“, so Grusch. „Ich zeige jeden, der uns angelogen hat, bei der Staatsanwaltschaft an. Das ist eine Gemeingefährdung für den gesamten Bezirk.“

Gäste wählten 1450

„Einige Testergebnisse sind noch ausständig, aber alle Verdachtsfälle sind abgesondert und alle Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne“, erklärte Grusch am Nachmittag in einer Aussendung. Grundsätzlich sei festzustellen, „dass sich die Besucher der Hochzeit, nachdem sie die Dringlichkeit der Situation erkannt hatten, rasch bei 1450 gemeldet haben“, fuhr er fort.

„Die Erhebungen und das Contact Tracing bezüglich der Hochzeit in Schrems laufen derzeit“, erklärte der Landessanitätsstab. Es sei nicht auszuschließen, dass der Cluster noch weiter anwachse.