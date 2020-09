Nach Hochzeit in NÖ: Noch mehr Infizierte

In den beiden aktuellen niederösterreichischen Corona-Clustern sind auch am Donnerstag weitere Fälle registriert worden. Nach Veranstaltungen in einem Wirtshaus im Bezirk Zwettl - darunter auch eine Hochzeit - stieg die Zahl der Erkrankten von 31 auf 33, im Zusammenhang mit einem Kremser Nachtlokal gab es mittlerweile 19 Infizierte, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

"Symptomatische Fälle"

Weitere Hotspots seien aktuell nicht in Sicht, betonte ein Sprecher. Verzeichnet wurde dafür im Bundesland ein Trend hin zu mehr wahrnehmbaren Covid-19-Erkrankungen. Bei den aktuell festgestellten Corona-Infektionen seien im Gegensatz zu den Vormonaten wieder „viele symptomatische Fälle dabei“, wurde festgehalten.