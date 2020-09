Trump stiftet Verwirrung über Impfstoffe; auch Belgien stuft Wien als Risikogebiet ein

In Italien ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden wieder gestiegen. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.452 Neuansteckungen gemeldet, nach 1.229 am Vortag. Zwölf Menschen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es neun gewesen.

35.645 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle überschritt die 40.000-Marke und liegt aktuell bei 40.532, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 2.222 auf 2.285. Auf der Intensivstation lagen am Mittwoch 201 Patienten, sechs mehr als am Vortag. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 38.040 Menschen. In Italien wurden an einem Tag über 100.000 Abstriche untersucht.