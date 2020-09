Strache: "Ich kann keine Pandemie erkennen"

Weltweit wurden bisher mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in Österreich knapp 40.000. Dennoch meinte Heinz-Christian Strache am Sonntag in der ORF-"Presestunde": "Ich kann keine Pandemie erkennen."

Aktuell hätten 95 Pozent der Infizierten keine Symptome, fünf Prozent seien in Spitalsbehandlungen. Auf den Einwand, dass maximal 65 Prozent der Fälle asymptomatisch verliefen, meinte Strache, dass die Zahlen, die ihm vorlägen, und die Experten, die er kenne, keinen Anlass böten, dass die Situation "angst- und besorgniserregend" wäre.

"Gesellschaft in Geiselhaft"

Zugleich kritisierte er den Kurs der Regierung scharf, die die "Gesellschaft in Geiselhaft" nähme und diese somit gegen die "Wand" fahre. Gemeint waren der Lockdown sowie die neuerliche Verschärfung der Maßnahmen, die ab Montag in Kraft treten. Zugleich wandte er sich auch gegen die erweiterte Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmittel oder im öffentlichen Raum sei das ja ok, aber eine "Generalisierung" lehne er ebenso ab wie eine Impfpflicht, wie sie die Landeshauptleute von Oberösterreich, Stelzer, und Burgenland, Hans-Peter Doskozil, ins Spiel gepracht hätten. Der Schaden, der durch solche rigorose Maßnahmen etwa für die Gastronomie oder den Tourismus hervorgerufen werde, sei dramatisch.