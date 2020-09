Umfrage zur Wien-Wahl: Freie Partnerwahl für Michael Ludwig

Am höchsten in der Wählergunst steht aber die Fortführung von Rot-Grün. 40 Prozent der Befragten geben an, dass sie diese Koalition bevorzugen. 23 Prozent sprechen sich für Rot-Türkis aus. Überraschend knapp dahinter: Rot-Pink mit 21 Prozent. Bei den Pensionisten ist die „alte“ SPÖ-ÖVP-Koalition übrigens immer noch die beliebteste Variante.

Die große Unbekannte am 11. Oktober ist – mit Blick auf das Corona-Virus – die Wahlbeteiligung. Derzeit kündigen 70 Prozent der Befragten an, am Wahlsonntag ihre Stimme abzugeben.