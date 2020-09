Wien-Wahl: Was uns die Wahlplakate sagen wollen

1.100 – exakt so viele Plakatständer dürfen die Parteien, die sich am 11. Oktober in Wien der Wahl stellen, aufstellen.

Das sind gar nicht so viele für eine knapp Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt. Trotzdem kommt man mancherorts nicht mehr daran vorbei. Und zwar buchstäblich. Manchmal verstellen sie den Gehsteig, manchmal den Radweg und manchmal sogar den Zugang zu einem Mistkübel. Das Foto von einem solchen ÖVP-Plakat hat Mittwochabend im Internet die Runde gemacht.

Keine großen Überraschungen

Und auch in einem Wahlkampf im Jahr 2020, in dem digitale Wahlwerbung sehr wichtig geworden ist, sind klassische Wahlplakate noch von Bedeutung. „Wahlplakate sind ein bisschen wie Weihnachtsbeleuchtung“, sagt Lore Hayek, Politikwissenschafterin an der Universität Innsbruck. Sie symbolisieren, dass es jetzt losgeht. Und sie dienen dazu, Aufmerksamkeit zu schaffen. „Aber“, sagt Hayek. „Die wirklichen Botschaften kommen über andere Kanäle zu den Wählern.“ Wohl deshalb gibt es auch in diesem Wahlkampf keine großen Überraschungen bei den ersten Plakatwellen der Parteien.

Die SPÖ verzichtete bei der ersten Welle auf den Bürgermeister, dafür gibt er auf der zweiten fast schon den Übervater. Die Grünen holen sich Unterstützung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die ÖVP hat ihren Spitzenkandidaten mit einem Lächeln und mit bösem Blick gedruckt, die FPÖ reimt noch immer „Islam“ auf „Daham“ – auch wenn Heinz-Christian Strache gar nicht mehr mit von der Partie ist. Der muss seine Sujets übrigens online unter die Leute bringen, denn Strache hat kaum Geld für den Wahlkampf. Und die Neos haben konkrete Probleme „der Menschen“ erkannt, liefern aber keine Lösungen.