Strache: "Nepp hat immer mehr getrunken als ich"

Es heißt: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Dieser Zeitpunkt ist bei Ihnen längst vorbei. Sie haben einst eine 30-Prozent-Partei geführt, jetzt liegen Sie bei vier oder fünf Prozent.

Umfragen sehen mich bei sechs Prozent. Sie können davon ausgehen, dass viele Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken, das nicht unbedingt in einer Umfrage zugeben werden. Angesichts der rot-grünen Allmacht braucht es aber eine starke Opposition, die auf die Fehlentwicklungen in der Integration und auf den Coronawahnsinn hinweist.

Wer für eine Begrenzung der Migration ist, kann ÖVP wählen. Wer gegen die Corona-Politik der Regierung ist, der kann FPÖ wählen. Beide werden nach der Wahl deutlich stärker sein als Sie. Wer sagt das? Und es ehrt mich ja, dass die anderen begonnen haben, mich zu kopieren. Aber die Menschen wissen, wer das Original ist.

Was sind Ihre konkreten Pläne beim Thema Integration?

Die Defizite beginnen in den Kindergärten. Man hat in der Stadt nicht dafür gesorgt, dass ausreichend Pädagogen da sind. Kinder lernen nicht rechtzeitig Deutsch, man führt sie nicht an unsere Werte heran. Die Defizite ziehen sich in die Schulen hinein. Man braucht sich nicht wundern, wenn am Ende mit 14, 15 Jahren Menschen mit Migrationshintergrund dann eine Radikalisierung erleben. Da muss man gegensteuern.

Gehört Migration zu unserer Gesellschaft?

Das habe ich immer anerkannt. Ich bin einer, der es mit Viktor Frankl hält: Es gibt nur zwei Rassen. Anständige und Unanständige.

Sind 100 Kinder aus dem Flüchtlingslager in Moria Anständige, die man nach Wien holen könnte?

Kindern hat man immer zu helfen. Es ist gut, dass man die Hilfestellung vor Ort intensiviert. Der falsche Weg ist jener der Deutschen. Die Menschen in den Lagern fackeln diese ab, rufen „Allahu Akbar“ und hindern dann die Feuerwehrleute daran, das Feuer zu löschen. Und Angela Merkel nimmt diese Menschen auf.

Ist das jetzt ein Ja oder Nein zur Aufnahme der Kinder?

Ein Nein.