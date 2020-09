Ludwig: "Mir ist wichtig, dass wir an den großen Schrauben drehen"

Wann wird es eine Entscheidung zur verkehrsberuhigten Innenstadt geben?

Das hängt davon ab, wann es das Rechtsgutachten gibt. Sobald es vorliegt, werde ich die politische Entscheidung treffen. Das geht sich vor der Wahl aus.

Wie gehen Sie das Thema Klimaschutz an?

Mir ist wichtig, dass wir an den großen Schrauben drehen. Es mag die Öffentlichkeit zwar interessieren, ob es einen Pop-up-Radweg gibt, aber Wien hat kürzlich eine große Abwasser-Entsorgungsanlage eröffnet. Es wird uns gelingen, pro Jahr 40.000 Tonnen einzusparen. Das ist 1 Prozent der gesamten Energieaufwendungen Wiens. Außerdem pflanzen wir pro Jahr 4.500 Stadtbäume.

In Wien gibt es eine riesige Bauwut. Man hat das Gefühl, alles wird verdichtet und zugebaut. An der Alten Donau, am Donaufeld.

Wir bauen Wohnungen für viele junge Menschen. Aber wir haben den Anteil an Grünflächen von 50 auf 53 Prozent erhöht, indem wir auf früheren Industriegebieten oder Bahnhofsarealen Parkanlagen errichtet haben. Etwa den Helmut-Zilk-Park im Sonnwendviertel .