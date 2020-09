Gratis-Impfaktion: Wien will 3.000 Grippeimpfungen pro Tag

"Lassen Sie sich impfen". Mit einem eindringlichen Appell wandte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz an die Wienerinnen und Wiener. Angesichts der aktuellen Coronapandemie und der drohenden Grippewelle im Herbst und Winter will die Stadt Wien ab 1. Oktober alle interessierten Bürger gratis impfen.

Insgesamt 4.000 Dosen Impfstoff wurden dafür angeschafft, impfen lassen kann man sich in den sieben Impfzentren der Stadt Stadt, in 34 Impfstraßen, in vier Zentren der Österreichischen Gesundheitskasse sowie bei teilnehmenden niedergelassenen Ärzten. Auch eine Impf-Bim wird es geben, die durch die Stadt fährt und eine Woche an einem Standort bereit steht. Starten wird sie am Karlsplatz.

Herausforderung für das Gesundheitssystem

"Zwei Dinge sind im Gesundheitsbereich heuer ganz sicher. Dass uns die Pandemie begleitet, aber auch, dass eine Grippewelle auf uns zukommt", sagte Ludwig. Da Covid-19 und die Grippe ähnliche Symptome haben, werde das ganze Gesundheitssystem vor große Herausforderungen gestellt. Weniger Grippepatienten bedeuten eine geringere Auslastung von Spitalsbetten.

Und überhaupt: Auch die Grippe könne schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Tatsächlich gab es in der Grippesaison 2016/17 4436 Todesfälle.

Derzeit liegt die Impfrate bei der Grippe in Wien bei acht Prozent, was zu wenig ist wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) erklärte. Das Ziel ist, sie auf 20 Prozent zu erhöhen - besser noch auf 24% zu verdreifachen.