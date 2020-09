Corona-Ampel: Als Wien fast orange wurde

Was Orange bedeuten würde

Wie am Donnerstag politisch hantiert wurde, zeigt, wie heikel die aktuelle Situation ist. Was würde also passieren, wenn eine Stadt wie Wien plötzlich von Gelb auf Orange hochgestuft würde? Was für Auswirkungen hätte eine orange Ampelschaltung überhaupt?

Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen würde für die Bevölkerung Einschränkungen bringen, die sie vom Frühjahr kennt: Die Sperrstunde würde auf null Uhr vorverlegt. Oberstufenschüler würden wieder von daheim lernen müssen. Und Theatervorführungen wären nur vor 250 Menschen möglich (siehe Infoboxen unten).