Ab wann die Corona-Ampel-Maßnahmen in Kraft treten

Über Wochen und Monate hinweg wurde sie angekündigt: die Corona-Ampel. Seit vergangenem Freitag gibt es sie nun endlich, aber die große Erleuchtung in Sachen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus brachte sie nicht. Im Gegenteil.

Beim Großteil der Bevölkerung sorgte die Ampel eher für Verwirrung. Zwar wurden Graz, Linz, Kufstein und Wien vergangene Woche bereits zum Start der Corona-Ampel auf Gelb gestuft. Doch was bedeutet das in der Praxis?

Verordnungen und Gesetze fehlen

Aktuell bedeutet das tatsächlich noch nichts. Denn die notwendigen Verordnungen und Gesetze zur Verschärfung der Maßnahmen sind noch nicht in Kraft. Erst am heutigen Freitag wird die Bundesregierung verkünden, ab wann die Maßnahmen genau in Kraft treten.

Wie der KURIER aus dem Gesundheitsministerium erfahren hat, ist die Vorgangsweise wie folgt geplant: Am Samstag wird eine Verordnung veröffentlicht, die jene Maßnahmen der gelben Ampel zusammenfasst. Diese Verschärfungen treten dann ab dem kommenden Montag in Kraft.