Corona-Ampel: Wie die Zahlen auf die Farbe wirken

Allerdings muss man Bezirkszahlen in Wien mit Vorsicht genießen. Denn es gibt in Wien so viele Bezirksübertritte wie in keiner anderen Region in Österreich. Daher muss man Wien immer als gesamte Stadt betrachten.

Hier lag die Sieben-Tages-Inzidenz vergangene Woche bei 43. Diese Woche dürfte diese Zahl allerdings höher sein.