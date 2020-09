Corona-Ampel: Spannung vor der nächsten Schaltung; Züge: Infektionsrisiko gering

Bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen ist in Tschechien ein Rekordwert erreichtworden: Am Dienstag kamen 1.164 Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gab. Inzwischen gilt landesweit wieder Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln; in Prag zudem in Geschäften und Einkaufszentren.

Gesundheitsminister Adam Vojtech kündigte nun bei Twitter an, dass von Donnerstag an eine Maskenpflicht "in allen Innenräumen in der ganzen Tschechischen Republik" eingeführt werde. Die Einzelheiten sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.