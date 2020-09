Ohne Maske in U-Bahn-Station: Wiener Linien "fahnden" nach Dominik Nepp

Zur Erinnerung: In den Beförderungsbedingungen der Wiener Linien ist festgehalten, dass Fahrgäste sowohl in den Fahrzeugen, als auch in den U-Bahn-Stationen ab der Entwertersperre in Richtung Bahnsteig einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.

Für den restlichen Stationsbereich empfehlen die Wiener Linien lediglich, Mund und Nase zu bedecken.

"Wahlkampf für SPÖ"

Nepp befindet sich auf dem Foto, das in der Kronen Zeitung erschienen ist, jedenfalls in dem Bereich ab der Entwertersperre. Er habe die Maske nur kurz für das Bild abgenommen, heißt es auf KURIER-Anfrage aus seinem Büro.

"Die Wiener Linien sollen nicht für die SPÖ Wahlkampf machen sondern sich lieber um ihre ständigen Verspätungen kümmern", sagt ein Sprecher. Laut der Lockerungsverordnung des Ministeriums gelte die Maksen-Pflicht außerdem nur in den Öffis - und nach dieser Verordnung richte man sich.