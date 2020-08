Keine Maske in Wiener Öffis: 117 Fahrgäste mussten zahlen

50 Euro Strafe hat zu zahlen, wer in Wiener Öffis oben ohne erwischt wird, also maskenlos in U-Bahn, Straßenbahn oder Bussen sitzt. Wer trotz der Hinweise des Sicherheitsdienstes keinen Mund-Nasen-Schutz anlegt, wird auch noch von den Fahrt ausgeschlossen, wie es offiziell heißt, sprich: Derjenige muss an der nächsten Haltestelle aussteigen oder darf gar nicht erst ins öffentliche Verkehrsmittel einsteigen.

Beratungsresistente Kunden

Nun liegt die Bilanz für den Juli vor: Demnach sprachen die Sicherheitsleute 25.500 Fahrgäste an und verwiesen auf die Maskenpflicht oder das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, wie Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Sonntag bekannt gab. 117 Personen erwiesen sich jedoch als beratungsresistent: Sie bekamen eine Geldstrafe und wurden von der (Weiter-)Fahrt ausgeschlossen.