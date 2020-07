Maskenpflicht in den Zügen: Wenn Worte nicht mehr reichen

Wie wichtig die Masken sein können, zeigen immer wieder Meldungen aus diversen Zügen, in denen Infizierte unterwegs waren. So auch am vergangene Woche, als eine auf Covid-19 positiv getestete Person gemeinsam mit ihrer Familie am Donnerstag um 9.45 Uhr mit der Westbahn von Vöcklabruck nach Wien-Meidling gefahren ist. Die Rückfahrt war am Freitag um 18 Uhr.

Trotz der eingehaltenen Maskenpflicht konnte vor allem bei der Rückfahrt der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden, da sich viele Passagiere im Zug befanden.

Kontrollen in der S-Bahn

Jasmin G. und Anton E. bilden eines der Kontrollteams. Die beiden haben sich gleich am ersten Tag die Wiener S-Bahnen vorgenommen. Ausgestattet mit Bodycams und Plexiglas-Visieren kontrollieren sie Fahrkarten, informieren die Passagiere und weisen auf die Maskenpflicht hin. Manche setzen die Masken schnell auf, als das Team den Waggon betritt, die meisten tragen sie freiwillig.