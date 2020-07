Westbalkan: Wie sich Österreich vor dem Corona-Import schützen will

Seit 1. Juli gilt für die Staaten des Westbalkan eine Reisewarnung der Sicherheitsstufe 6. Dennoch sind Staaten wie Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien beliebte Reiseziele – nicht nur bei Menschen, die ihre Familien besuchen wollen.

Aber: Dort steigen die Infektionszahlen momentan besonders an (siehe Grafik unten). Schon einige neue Cluster dürften in Österreich auf Rückkehrer zurückzuführen sein. Deswegen wurde ein Landeverbot für Flüge aus diesen Ländern verhängt. Oberösterreich kontrolliert seit Mittwoch sogar Busse mit Arbeitern aus Westbalkan-Staaten und die Regierung kündigte an, die Grenzkontrollen zu verstärken.