Stelzer warnt Anschober vor Covid-19-Verordnung

"Winkeltrick"

Im Gesundheitsministerium scheint nun der Wunsch zu sein, die Ebene der Landeshauptleute auszuhebeln. Mit einem Paragrafen, der regionale Differenzierungen für bundesweite Maßnahmen erlaubt. Beispiel Maskenpflicht: Die Regierung erlässt eine bundesweite Maskenpflicht, kann aber alle Bezirke ausnehmen, auf die das nicht zutreffen soll.

In Oberösterreich bezeichnet man das als „Winkeltrick“. Stelzer: „Bei der Legion an Zentralisten, die es seit Jahrzehnten in Wien gibt, wundert es mich sehr, dass noch niemand vorher darauf gekommen ist. Denn alle, die bisher gesagt haben, die Bundesländer haben zu viele Kompetenzen, hätten diese über diesen Weg in vielen anderen Bereichen schon längst aushebeln können. Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich geht.“

Experte hält Kritik für nachvollziehbar

Föderalismus-Experte Universitätsprofessor Peter Bußjäger aus Innsbruck kann „diese Bedenken von Landeshauptmann Stelzer nachvollziehen“. Es wundert ihn, dass das Ministerium eine Verordnung plant, die eine regionale Differenzierung vorsieht.

Bußjäger: „Es stellt sich dann die Frage, warum es die Verordnungskompetenz der Landeshauptleute gibt, wenn es der Minister auch machen kann.“ Theoretisch könnte Anschober ja auch eine Weisung geben, wenn in einem Bundesland seine grundsätzlichen Ampelvorgaben nicht umgesetzt werden.

Im Gesundheitsressort der Stadt Wien reagiert man noch gelassen. Man sei gespannt, was Minister Rudolf Anschober am Freitag verkündet. Derzeit agiere er jedenfalls ohne Rechtsgrundlage, weil das Covid-19-Maßnahmenpaket erst vom Nationalrat beschlossen werden muss.