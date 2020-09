Rendi-Wagner fordert "neue Schnellteststrategie für Österreich"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich in der Nacht auf Montag im Zusammenhang mit den jüngsten, seit Mitternacht geltenden Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 zuversichtlich gezeigt, "dass wir nicht in eine zweite Welle hineinkippen". Einige der gesetzten Maßnahmen habe man aufgrund der steigenden Infektionszahlen "vorgezogen", räumte Anschober in der ORF-Sendung Im Zentrum ein. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangte in der ORF-Sendung eine "neue Schnellteststrategie für Österreich".

Anschober: Regierung habe sich "sehr professionell vorbereitet"

Die Regierung habe sich im Bewusstsein, "dass der Herbst eine schwierige Phase wird", seit Juli darauf "sehr professionell vorbereitet", wies Anschober den Vorwurf der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner zurück, die Bundesregierung habe den mit dem Lockdown erarbeiteten Vorsprung in der Pandemie-Bekämpfung "in den letzten Monaten fahrlässig verspielt". Der Regierung seien nach den Lockerungen "große Fehler" unterlaufen, es habe "keinen klaren Plan" für den Sommertourismus oder den Schulstart im Herbst gegeben.